Alexandrina Cruz e a chegada à presidência do Rio Ave: «É como um abrir de portas para outras mulheres»

Alexandrina Cruz foi esta noite eleita como presidente do Rio Ave , sucedendo a António Silva Campos. A nova líder da SDUC vila-condense traçou, em declarações aos jornalistas logo após o fecho das urnas, os objetivos que tem pela frente.Num universo de quatro mil sócios com direito a votar houve 1.077 que fizeram questão de marcar presença no ato eleitoral, superando o anterior melhor registo que era de 665. Foi por aí que Alexandrina Cruz começou."Permitam-me que as minhas primeiras palavras sejam para os sócios do Rio Ave. Esta votação histórica transmite uma grande vitalidade ao meu e nosso Rio Ave, o meu obrigado muito especial para eles", registou a agora antiga vice-presidente para a área financeira do clube de Vila do Conde."A primeira sensação como presidente do Rio Ave é ótima, em função deste resultado e deste dia da grande força que o Rio Ave transmitiu a todos", assinalou Alexandrina Cruz, deixando bem claro que ser a primeira mulher presidente de um clube da 1ª Liga não é algo digno de registo: "Vejo isto quase como um abrir de portas para outras mulheres que queiram lançar-se num desafio destes. Ser mulher não é o mais importante, pois como já disse muitas vezes, a competência não tem género. É absolutamente igual e isso não faz qualquer diferença.""A minha primeira medida é de trabalho. Vou ter uma primeira reunião com os colegas da direção e depois uma série de reuniões com todos os nossos colaboradores, pois há muito trabalho a fazer", acrescentou ainda Alexandrina Cruz, focando depois esse trabalho que tem pela frente."Estamos a viver um período difícil para o Rio Ave por causa desta questão de estarmos impedidos de inscrever novos jogadores. Ainda não há uma decisão final sobre isso e estamos à espera. Já pedimos, depois de uma primeira decisão negativa que tivemos no dia 5 de abril. Estamos agora à espera da resposta e ainda esta semana enviamos um novo pedido para que a decisão fosse célere no sentido de ainda sabermos algo antes do fecho do mercado de verão, mas continuamos a aguardar", referiu, sobre o impedimento imposto pela FIFA.A nova presidente voltou a registar que um dos seus primeiros objetivos será o de constituir uma SAD no lugar da SDUC, procurando com isso atrair investimento ao clube. "Isso será fundamental para um futuro com qualidade do Rio Ave. É um assunto em que estamos a trabalhar e esperamos ver isso resolvido num curto espaço de tempo. Vamos solicitar uma Assembleia Geral extraordinária para o efeito e serão os sócios que têm de decidir. A última palavra é sempre deles", divulgou ainda Alexandrina Cruz, de 46 anos, assumindo que esse será o seu primeiro "grande desafio" como presidente do Rio Ave.