Alexandrina Cruz sucede a António Silva Campos e é a nova presidente do Rio Ave

Alexandrina Cruz foi, este sábado, eleita nova presidente do Rio Ave, sucedendo assim no cargo a António Silva Campos.





Aos 46 anos, Alexandrina Cruz, que era candidata única, é a primeira mulher a presidir um clube de futebol profissional em Portugal, tendo sido eleita como máxima dirigente pelos sócios do clube, que durante o dia de hoje exerceram o seu direito de voto.Estas, de resto, foram as eleições que mais adesão tiveram na história do Rio Ave, com 1.077 votos, que superaram os 665 de 2020. Desses, 1.006 votos foram a favor da Lista A - a de Alexandrina Cruz -, 60 em branco e 11 nulos.

Refira-se ainda que Amândio Couteiro vai exercer as funções de presidente da mesa da Assembleia Geral e Ilídio Lacerda as de presidente do Conselho Fiscal.