Alexandrina Cruz toma posse

Alexandrina Cruz foi eleita pelos sócios do Rio Ave para a liderança da nova direção no passado sábado e, amanhã, quando se completa uma semana desde o sufrágio, irá tomar posse do novo cargo, a par dos restantes elementos que compõem a única lista que se candidatou ao ato eleitoral.

O evento está agendado para as 17h30 de amanhã, no Auditório Municipal de Vila do Conde, onde a equipa diretiva irá cumprir as devidas formalidades neste início de mandato que se prolonga até 2026.

Apesar de ainda não ter tomado posse, Alexandrina Cruz já marcou presença, há dois dias, na cerimónia do sorteio do calendário dos campeonatos profissionais, naquele que foi o primeiro ato público em que participou depois da eleição do passado sábado.