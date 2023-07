André Pereira integrado sem limitações

O avançado André Pereira, que foi uma das peças fulcrais na manobra da equipa na segunda metade da época passada, não arrancou os trabalhos de pré-temporada juntamente com o restante plantel vila-condense devido a um pequeno problema físico. Limitação sem graves consequências, até porque o jogador já se encontra a treinar sob orientação do técnico Luís Freire, dado que integrou o treino de ontem sem limitações.





Disponibilidade, contudo, ainda com algumas reservas, uma vez que o avançado não será utilizado no particular que o Rio Ave realiza hoje de manhã em Moreira de Cónegos frente à equipa local. Trata-se do segundo teste de pré-época da formação de Vila do Conde, na certeza que o primeiro ensaio, em casa frente à equipa B do Sp. Braga, terminou com um triunfo dos arsenalistas por 4-2.