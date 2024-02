Aziz marcou o golo da vitória do Rio Ave e revela: «Foi engraçado pois tinha pedido para sair...»

Abdul-Aziz Yakubu, avançado ganês do Rio Ave, foi este domingo decisivo ao apontar o único golo da vitória do Rio Ave frente ao Casa Pia (), no duelo deste domingo a contar para a 21.ª jornada da Liga Portugal Betclic.Em declarações no final da partida, na 'flash-interview' da Sport TV, o atacante dos vila-condenses revelou que antes de marcar o golo tinha pedido para ser substituído. "Foi engraçado pois tinha pedido para sair porque estava lesionado. Fiquei muito contente por ajudar a equipa a ganhar o jogo e o mais importante é isso, conseguir estes três pontos é o mais importante", disse.