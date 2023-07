O Rio Ave anunciou esta segunda-feira a contratação do advogado Bernardo Palmeiro como o novo assessor executivo, sendo que a chegada do dirigente surge no âmbito do reforço estrutural anunciado pela presidente Alexandrina Cruz.Bernardo Palmeiro trabalhou quatro anos na FIFA, na Suíça, após ter concluído um mestrado em gestão desportiva nesse país, sendo nas últimas três temporadas prestou uma assessoria executiva à administração da SAD do Sporting Clube de Portugal, nomeadamente na gestão de ativos e no mercado de transferências de jogadores.No Rio Ave irá irá colaborar diretamente com Alexandrina Cruz em todas as matérias da sua responsabilidade, com especial incidência no futebol profissional, mas também em temas jurídicos e regulamentares.