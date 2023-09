Boateng está lesionado e vai parar um mês

Emmanuel Boateng lesionou-se na coxa direita durante a preparação do jogo com o Famalicão e deverá parar, pelo menos, durante três a quatro semanas. Sendo assim, ficará de fora dos jogos com Sporting, Moreirense e Sp. Braga, respetivamente.No encontro com o Famalicão, Luís Freire apostou em André Pereira para colmatar a ausência do ganês mas têm ainda Leonardo Ruiz e Zé Manuel como opções diretas para ponta de lança.