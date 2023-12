Boateng: «Queríamos marcar mais, mas empatar é melhor do que perder»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Emmanuel Boateng marcou o golo que permitiu ao Rio Ave empatar na receção ao Vizela. No final, o avançado admitiu que os vilacondenses queriam mais, mas frisou a importância do ponto conquistado e de a equipa somar agora 5 jogos seguidos sem perder (4 empates e uma vitória).





"Não foi o resultado que queríamos, queremos sempre ganhar. Depois do empate, estivemos por cima. Queríamos marcar mais, mas empatar é melhor do que perder. Vamos em cinco jogos sem perder e demos o nosso melhor, vamos já focar no próximo", disse o ganês de 27 anos à Sport TV.

O camisola '22' do Rio Ave tem estado de pé quente e assim quer continuar: "Estou feliz por marcar. São 3 golos nos últimos 5 jogos e estou a trabalhar muito para conseguir mais."