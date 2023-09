Boateng vai parar um mês

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Baixa de última hora para o duelo com o Famalicão, Emmanuel Boateng viu confirmada a lesão na coxa direita que o afastou do duelo com os minhotos. Esse problema físico vai obrigar o avançado ganês a afastar-se dos relvados durante, pelo menos, um mês, o que significa que Luís Freire estará desfalcado dos seus serviços nas jornadas contra Sporting, Moreirense e Sp. Braga, respetivamente.

O plantel vilacondense teve folga dupla e só amanhã inicia a preparação do encontro com os leões.