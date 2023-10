Bom histórico dá confiança

A viver um ciclo de sete jogos sem ganhar no campeonato, o Rio Ave tem uma boa oportunidade para terminar a seca de vitórias no jogo da Taça, em Torres Vedras, onde a equipa de Vila do Conde tem um histórico bem favorável. Em seis jogos na casa do Torreense, só há uma derrota, curiosamente na primeira visita e na 2ª Divisão, na época 1992/93. De resto, nos últimos três jogos, dois deles para a Taça de Portugal, há três triunfos dos vila condenses, o último em 2018 e com uma goleada, por 5-1.