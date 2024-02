Convívio contra o preconceito de género

Dia de trabalho diferente em Vila do Conde com o convívio entre o plantel profissional e os alunos de três turmas do 8.º e 9.º anos da Escola Básica 2/3 Adriano Correia Oliveira, de Vila Nova de Gaia.

O encontro surgiu no âmbito do programa Free Choices, desenvolvido pela UMAR (União de Mulheres Alternativa e Resposta) que está a ser implementado em escolas do distrito de Setúbal e do Porto e cuja finalidade passa pela igualdade de género nas escolhas profissionais.

O encontro contou também com uma palestra de Mara Vieira, treinadora da equipa sénior feminina, Mara Vieira, sobre o seu percurso de vida e alertas para a importância de quebrar barreiras em prol de uma maior igualdade dentro dos âmbitos profissionais e pessoais.

Para lá da visita guiada às instalações da Academia do Complexo Desportivo do Rio Ave, os alunos marcaram presença no treino da equipa principal e no final tiveram direito a fotos e autógrafos dos jogadores.