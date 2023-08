Costinha e o penálti sobre Gonçalo Borges: «Acho que não toquei assim tanto para ser falta»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Costinha foi do céu ao inferno no Rio Ave-FC Porto (1-2). O lateral abriu o marcador de penálti mas cometeu depois a falta que deu grande penalidade aos dragões e que permitiu aos visitantes iniciarem a reviravolta. À Sport TV, garantiu que a jogada com Gonçalo Borges não merecia que fosse assinalado castigo máximo.





"Foi uma noite difícil, aguentámos a maior parte do jogo a ganhar, era o objetivo. Estávamos bem, concedemos poucas oportunidades, defendemos compactos, juntos, num sacrifício enorme da equipa, mas mesmo assim o FC Porto conseguiu, com infelicidade nossa, fazer o 1-1. Não aguentámos e o FC Porto fez o 2-1. Merecíamos o empate, pelo menos."

Penálti:

"É infelicidade, eu acho que não toquei assim tanto para penálti. É a decisão do árbitro. Não vi o lance, foi uma infelicidade, como eles tiveram."

Mercado:

"Tenho estado no Rio Ave e tem-me ajudado. Estou confortável no clube e quero ajudar. Tem-me ajudado a crescer e é assim que vou continuar."