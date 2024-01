Dupla do Rio Ave visitou escola: o grupo em crescimento e a segurança de Jhonatan na baliza

Amine Oudhiri e Miguel Nóbrega visitaram, esta quinta-feira, a Escola EB 2,3 Frei João, em Vila do Conde, onde foram recebidos de braços abertos por vários alunos com equipamentos alusivos ao Rio Ave. Os dois jogadores têm sido preponderantes na manobra de Luís Freire e responderam a algumas perguntas da comunicação social, antes de falarem diante dos estudantes no auditório."Estamos numa fase boa, a pontuar. É verdade que não foi o início mais fácil para nós, mas estamos a crescer e agora na segunda fase estamos a trabalhar e prontos para os jogos que vêm aí", revelou Amine, que até agora ainda não falhou qualquer encontro dos vilacondenses em 2023/24. Aliás, o francês, de 31 anos, foi titular em todos. "Sou mais um dentro do plantel, tenho a sorte de poder jogar sempre e a época está a correr-me muito bem. Estou a trabalhar todos os dias para isso, estou a tentar jogar cada vez melhor e superar-me".João Teixeira foi oficializado no mesmo dia da visita como reforço do Rio Ave , especificamente para o miolo, onde Amine atua. "É bom, é mais um jogador para nos ajudar. Vamos ter jogos cruciais, por isso é bom tê-lo cá", disse o médio. "O objetivo é ganhar sempre os 3 pontos e passa, claro, pela manutenção do clube na 1ª Liga", frisa.Sobre as novidades no grupo do emblema de Vila do Conde, Miguel Nóbrega concordou com o que disse Amine. "Todas as contratações são boas, vêm para ajudar a equipa. O João Teixeira, o Tanlongo, o Hélder Sá, todos vêm para ajudar e são todos bem-vindos".O central elogiou Jhonatan, guarda-redes da equipa e figura do encontro com o Chaves, onde fez uma grande defesa a seguir a um penálti defendido. O defesa, de 23 anos, destacou esse lance, onde cometeu... o penálti."É sempre bom termos um guarda-redes seguro. O Jhonatan manteve o empate. Foi mais um ponto na nossa caminhada", salientou Nóbrega, revelando a proximidade que ainda tem com o guardião. "Estamos sempre a brincar. Temos uma brincadeira no balneário e eu costumo dar-lhe botas e emprestar-lhe coisas. A seguir a esse lance, no final do jogo, ele disse 'A Puma está sempre junta'".Ocentral concluiu uma antevisão à receção ao Estoril, esperando um encontro "interessante" e motivador "para trabalhar"."Tivemos uma semana longa por causa do jogo deles na Taça da Liga, mais duradoura para trabalhar, o que nos permite estudar bem o adversário. Sabíamos que ia ser uma época difícil. Temos um grupo muito forte e unido, isso é uma das vantagens. Não tivemos uma fase muito boa no início mas temos vindo a melhorar. Tivemos uma sequência de jogos sem perder e sempre a pontuar. Esperamos uma segunda volta muito melhor do que a primeira", finalizou Miguel Nóbrega.