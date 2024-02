Fábio Ronaldo renova até 2027 com o Rio Ave

O Rio Ave acertou a renovação do contrato com Fábio Ronaldo até 2027. O acordo foi esta terça-feira oficializado pelo clube vila-condense."É um sinal de confiança, sinal que o clube acredita muito em mim. Também tenho dado o meu melhor para ajudar o clube a atingir os objectivos", começou por dizer o extremo, que deixou uma palavra de agradecimento à líder do clube, Alexandrina Cruz, e ao técnico, Luís Freire. "Foram pessoas muito corretas neste processo e isso leva-me a querer fazer mais e melhor, para ajudar o clube, jogando o melhor futebol", sublinhou.Fábio Ronaldo tem sido aposta no plantel principal desde 2021, sendo um dos destaques do plantel, apesar de ter apenas 22 anos. "Desde que cheguei aqui, já lidei com muitas pessoas diferentes. Num contexto como este, aprendemos com todos. Sinto-me um jogador mais completo do que era quando cheguei. Sou outro tipo de jogador, mas ainda não estou no meu melhor potencial. Ainda vou crescer muito. O meu objetivo é trabalhar diariamente e, se o fizer, vou evoluir ainda mais a longo prazo", considerou.Fábio Ronaldo esteve associado ao V. Guimarães neste mercado de inverno, mas Record já havia adiantado a vontade do Rio Ave em prolongar o contrato com o jogador.