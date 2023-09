Fábio Ronaldo: «Se eu fosse um lance seria uma cueca»

Fábio Ronaldo, promessa de 22 anos oriunda da formação vila-condense, tem vindo ser utilizado por Luís Freire como lateral-esquerdo e, apesar de reconhecer o apelo pela vocação de extremo, assumiu a adaptação ao plano defensivo com naturalidade em função das necessidades da equipa."Sempre fui avançado", comentou Fábio Ronaldo na 'Identidade Rio Ave', rubrica do clube que tem como finalidade dar a conhecer um lado mais pessoal dos jogadores profissionais, para logo de seguida reconhecer que "o contexto profissional é muito mais difícil"."Na formação fazia umas fintas, mas na equipa principal, se queres jogar, precisas de dar o melhor de ti. Apesar das minhas características serem de extremo puro também percebo as necessidades da equipa e tive de me adaptar ao papel que o técnico Luís Freire pretendia de mim", confidenciou Fábio Ronaldo, sem problemas a admitir que a criatividade continuará a ser uma das suas ferramentas."Os dribles não são algo que procure, é o meu jogo natural. Sei que também valoriza um jogador, mas faço porque acho que é o que tem de ser feito no momento e tem corrido bem. Cada partida tem vários momentos e, a seguir ao golo, o um-para-um é o que me deixa mais feliz. Vê-se cada vez menos jogadores assim, pelo que é algo especial que espero apurar, porque é nisso que sou bom e porque a criatividade ajuda a equipa", disse.A conversa, que contemplou os temas mais variados, também levou Fábio Ronaldo a confidenciar a admiração pelo internacional francês Kylian Mbappé e a emoção que lhe despertou "o título de campeão da 2.ª Liga pelo Rio Ave" e "o triunfo por 3-1 frente ao FC Porto para o campeonato"."É algo que acontece poucas vezes, logo fica para a história", comentou Fábio Ronaldo, que, confrontado a definir-se como um lance de futebol, foi ágil a responder com "seria um túnel": "Se fosse um ponta de lança seria um golo, mas como sou extremo tenho de ser irreverente, logo seria uma cueca intencional".