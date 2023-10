Fernando Gomes visitou Complexo Desportivo do Rio Ave

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) Fernando Gomes visitou, esta segunda-feira, o Complexo Desportivo do Rio Ave, com o objetivo de analisar as condições de trabalho dos escalões de formação vilacondense.Alexandrina Cruz, presidente do clube rioavista, recebeu o líder da Federação, que se fez acompanhar do Diretor Geral, Luís Sobral, igualmente atento aos processos de vários emblemas da 1.ª Liga na obtenção de certificados como clubes formadores. Recorde-se que o Rio Ave, já certificado como formador de cinco estrelas, continua a aumentar a influência da formação nos seus quadros principais e a qualidade dos seus recintos desportivos no intuito de receber mais jogadores.