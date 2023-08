Hernâni e o embate com o FC Porto: «Independentemente da equipa, temos de estar preparados»

A dois dias do jogo com o FC Porto, o Rio Ave publicou um vídeo no qual Hernâni surge a responder às questões dos adeptos, sendo que uma delas foi precisamente sobre esse embate com os dragões. Numa espécie de antevisão ao duelo, o avançado disse estar preparado e garantiu encarar a partida com ambição e seriedade."Sempre pronto, independentemente de ser o FC Porto ou outra equipa temos de estar preparados. Tenho trabalhado para encarar este jogo de forma muito séria e para conseguir os três pontos", apontou.A partida com os azuis e brancos será a terceira dos vila-condenses no campeonato, numa altura em que o Rio Ave soma uma vitória e uma derrota. Pese embora seja precoce para prognósticos, Hernâni diz que o objetivo principal para esta temporada passa pela permanência e tudo o que vier será bónus."O objetivo é continuar com o trabalho que temos vindo a fazer desde o ano passado. Temos um grupo unido, toda a gente está a trabalhar em prol do sucesso do clube e temos de continuar neste caminho. O nosso objetivo é conseguir a permanência o mais rápido e o que vier mais à frente estamos dispostos a continuar a trabalhar para ver o que aí vem", referiu.A cumprir a segunda temporada no Rio Ave, Hernâni assumiu-se feliz por representar o emblema de Vila do Conde. "É uma sensação muito boa. É um clube que conheço há alguns bons anos, já o defrontei noutros tempos e agora tenho o prazer de estar aqui a jogar. Clube com história, bonito e de muita gente que tem um carinho especial. Foi das escolhas mais acertadas que fiz", assumiu.A título de brincadeira, o avançado elegeu Ukra como o jogador com quem não se consegue chatear e partilhou que, caso não fosse jogador de futebol, poderia ter seguido uma carreira ligada à cozinha.