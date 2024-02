Indisposição de Joca custa... 735 euros ao Rio Ave

O Rio Ave foi multado em 735 euros pelo Conselho de Disciplina pelo atraso no regresso dos balneários para o início da 2.ª parte do jogo com o FC Porto, que arrancou com 3 minutos de atraso, de acordo com o mapa de castigos da FPF.Ora, segundo o documento, a citar a explicação do árbitro António Nobre e dos delegados da Liga, o Rio Ave atrasou-se devido a uma "indisposição do jogador n.º 14, Joca".Boateng, recorde-se, foi expulso nesse jogo por acumulação de amarelos, pelo que irá falhar o encontro com o Casa Pia.