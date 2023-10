Jhonatan firme na baliza do Rio Ave

Jhonatan regressou à baliza do Rio Ave no jogo em Braga (derrota 1-2), depois de uma paragem de mais de dois meses devido a uma lesão. Agora, segue-se o embate com o Torreense, para a Taça de Portugal, e a presença do guarda-redes brasileiro na baliza vila-condense deverá ser uma certeza, pois será importante para melhorar os índices competitivos. Magrão foi o substituto do colega no período em que este esteve lesionado, mas regressou ao banco de suplentes.