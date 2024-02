João Graça: «Ganhámos um ponto importante para a nossa caminhada»

No final do FC Porto-Rio Ave (), João Graça, médio da formação vilacondense, reconheceu que a equipa teve alguma "sorte" por sair do Estádio do Dragão com um ponto, mas salientou o esforço dos companheiros."Sabíamos que seria difícil e não tivemos o volume ofensivo pretendido, mas fomos muito organizados, lutamos muito e ganhámos um ponto importante para a nossa caminhada. Foi bom. Já houve jogos em que tivemos mais bola e fomos melhores. Hoje tivemos alguma sorte em alguns lances, mas fomos sempre coesos e organizados. Não é que seja uma desculpa, mas o jogo intenso com o Estoril a meio da semana, teve alguns reflexos e se calhar acusámos algum cansaço. Contudo, o jogo não é como pretendemos e desta vez não conseguimos colocar em prática o nosso estilo. Estamos muito motivados para o que falta e conquistar um ponto sempre é melhor que não levar nenhum", disse, em declarações à Sport TV.