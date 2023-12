João Graça sem frustração apesar da derrota

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Naturalmente desiludido, João Graça considerou injusta a derrota do Rio Ave. "Fizemos um bom jogo num campo difícil, contra uma boa equipa, tivemos muitas oportunidades e penso que até ao penálti o Vitória ainda não tinha enquadrado um remate. Saímos com a cabeça erguida, mas não há vitórias morais", disse o médio, de 28 anos, recusando qualquer frustração pelo desfecho da partida: "O futebol é mesmo assim. Já todos jogaram bem e perderam. Acreditamos no processo e a equipa está unida. Não estou frustrado, até feliz. A perder que seja assim, quando não é justo."