Joca contrai lesão muscular e pára até final do mês

Está confirmada a lesão de Joca, contraída no aquecimento antes da partida do Rio Ave com o Sporting (2-0) . Trata-se de uma lesão muscular, de gravidade moderada, na coxa direita, que vai obrigar a uma paragem, pelo menos, até ao final de outubro.O extremo queixou-se após um remate e já não alinhou de início no onze de Luís Freire, dando lugar a João Graça no encontro realizado no Estádio José Alvalade.Nesse sentido, Joca vai falhar os duelos com o Moreirense e com o Sp. Braga, esperando-se que esteja apto para o encontro dos vilacondenses com o Farense, a 29 de outubro. O jogador de 27 anos junta-se a Emmanuel Boateng e Guga no boletim clínico rioavista.