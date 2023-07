Jorge Karseladze assina contrato profissional com o Rio Ave

Jorge Karseladze assinou esta quarta-feira o seu primeiro contrato profissional com o Rio Ave. O jovem, de 18 anos, fez todo o trajeto de formação no clube vila-condense e na época passada já teve a oportunidade de se estrear na 1ª Liga, entrando nos instantes finais dos dois últimos jogos do campeonato.

"Ter 18 anos e poder estar aqui com a equipa principal é um motivo de muito orgulho. Agradeço ao treinador e a toda a estrutura por confiarem em mim. É um trabalho que tenho vindo a desenvolver desde março", referiu o lateral-direito, que diz estar a viver "um sonho de criança" com a assinatura do contrato profissional.

Karseladze está integrado nos trabalhos de pré-época, mas a presença nos trabalhos com o plantel principal não é uma novidade, uma vez que esta rotina iniciou com março com a chamada de Luís Freire. "Foi uma adaptação muito fácil. Senti alguma vergonha no início, mas todos facilitaram na integração. Agradeço aos três capitães por me terem recebido bastante bem. Todos me têm ajudado e sido incríveis comigo", acrescentou.

O jovem já foi chamado à Seleção Nacional Sub-19 da Geórgia, mas ainda pode representar Portugal, em função da sua dupla nacionalidade.