Jovem do Rio Ave premiado por plantel pela assiduidade no campo férias

João Santos assistiu esta quarta-feira ao treino do plantel profissional no relvado como prémio pela dedicação ao clube demonstrado no Campo de Férias promovido pelo Rio Ave. O jovem, de apenas 9 anos, é atleta da Escola d’Os Tubas e esteve presente nas quatro semanas do Campo de Férias, aproveitando todos os dias para sentir o "amor e o entusiasmo por correr com uma bola nos pés, de caravela ao peito", referiu o gabinete de imprensa do Rio Ave. "Não esmoreceu e chegado o habitual campo de férias de Verão, João Santos, quis aproveitar todos os dias, sem exceção", acrescentou.No final do treino, João Santos recebeu uma camisola autografada e ainda esteve a dar toques com os atletas que vê todos os fins-de-semana representar a equipa principal.