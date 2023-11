Luís Freire: «Acabámos com o azar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Luís Freire assumiu o suspiro de alívio e projetou a injecção de confiança que este triunfo irá proporcionar ao Rio Ave. "Já jogamos pior e ganhámos mais pontos. Este ano tem sido ao contrário, por vezes com alguns tiros nos pés que têm custado caro. Era um jogo fundamental porque temos deitado muita coisa a perder e a equipa foi muito competente. Acabámos com o trajeto de azar e estamos na luta com confiança, porque é fundamental acreditarmos em nós próprios", referiu o técnico.