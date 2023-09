Luís Freire: «Acreditamos neste processo, o campeonato está a começar»

Luís Freire mostrou-se globalmente satisfeito com o empate do Rio Ave diante do Famalicão , ainda que assuma algum "amargo de boca", por ter sentido que a sua equipa podia ter feito melhor com um pouco mais de ambição."Na primeira parte tivemos uma boa construção, até conseguimos chegar com qualidade ao meio-campo adversário, mas fomos precipitados e ansiosos no último terço. O Famalicão, a jogar a favor do vento na primeira parte, pressionou alto, mas fiquei com um amargo de boca, ao sentir que podíamos ter feito mais sendo ambiciosos. O adversário acabou por chegar com mérito ao golo, numa bela jogada, mas na segunda parte conseguimos emendar e surgirmos mais ofensivos, conseguindo desenvolver o nosso futebol e chegar ao 1-1", começou por analisar."Tivemos, depois, mais bola e, se o jogo não tivesse tantas paragens, creio que podíamos ter chegado ao 2-1. Temos de aceitar o resultado, mas estou orgulhoso pela reação da equipa e por acreditarem que podiam fazer coisas boas frente a um bom adversário. Estamos a somar pontos e se tivéssemos mais dois ou três não nos ficava mal. Acreditamos neste processo, o campeonato está a começar e queremos ir somando pontos", finalizou.