Luís Freire: «Acreditamos que estamos a começar um novo ciclo»

O Rio Ave regressou às vitórias diante do Boavista e afastou uma sequência negativa de resultados. No entanto, Luís Freire quer mais e já só pensa em vencer o Gil Vicente, este domingo. O foco do técnico está em garantir a segunda vitória consecutiva e dar continuidade ao novo ciclo no qual acredita que a equipa já entrou.O objetivo claramente é dar continuidade ao que fizemos na semana passada. Temos de dar continuidade à mentalidade que apresentámos, fomos uma equipa competente, organizada defensivamente, ofensivamente perigosa, uma equipa que pode marcar golos de várias maneiras. Marcámos cinco golos em dois jogos, melhorámos a capacidade ofensiva e queremos dar continuidade a isso. Queremo continuar focados nas tarefa, com amentalidade de ganhar jogos. Conseguir a segunda vitória consecutiva é muito importante. Temos essa motivação grande, temos de ter uma mentalidade forte, vamos ter um adversário difícil, mas acreditamos que estamos a começar um ciclo novo e queremos pontos e vitórias.""O Gil é uma equipa em casa que gosta de ter bola, gosta de jogar, do meio-campo para a frente tem muita qualidade, mas já o Boavista também tinha. Vinha a fazer um bom campeonato. A equipa está mais confiante, está recente e fresca a vitória que tivemos e está com a mentalidade certa na minha visão. Falámos, transmitimos ambição, queremos ganhar, continuar a somar, temos de ser uma equipa equilibrada, uma equipa que pensa em vencer e penso que neste momento somos uma equipa que podemos vencer lá."É um jovem que já esteve cá no ano de subida, no ano passado fez alguns jogos, apareceu mais na segunda metade da época, este ano está a ter o fruto do trabalho desenvolvido ao longo dos anos. Com as contrariedades que tivemos a construir o plantel está a aproveitar. Tem qualidade acima da média, é um lutador nato, muito forte no compromisso, na atitude e tem uma qualidade acima da média. Remata bem, tem boas bolas paradas, tem bom último passe. É jovem, tem caminho para fazer, mas pode ajudar. E os outros jovens que já apareceram têm sido importantes no caminho do Rio ave há uns tempos, estamos cá para lançá-los. Magrão foi importante, Costinha também, o Fábio também, há também o Lomboto, Karseladze. Temos lançado muitos jogadores que têm aproveitado muito bem, vão-se valorizando e ajudando a equipa. Todos são importantes, mais jovens e mais velhos. Queremos toda a gente junta, com o pensamento em vencer porque queremos voltar a sentir o sabor da vitória.""Estamos em novembro, janeiro vem longe, amanhã há um jogo e não quero dispersar muito. Até janeiro, temos 26 ou 27 jogadores para lutar pelo máximo de pontos, eles é que estão lá dentro e têm de justificar. Quanto melhor a pontuação, menos ajustes vamos querer. Temos é de focar em fazer pontos e até estar a dar tudo para que os jogadores percebam que é uma oportunidade para toda a gente, que nós é que temos de resolver as questões. Passa por este grupo o bom campeonato que queremos fazer. No mercado, seja Aziz seja quem for, tem de ser para ajudar e não revolucionar. Ganhando amanhã mais perto de estamos de ter um bom novembro, um bom dezembro e depois vai haver um bom janeiro também.""Neste momento não estamos acima do que estava a planear. Estamos na luta, uma luta difícil, que tem de ser nossa, que queremos que seja nossa. sinceramente, a vitória de amanhã é importante para estarmos onde quero que estejamos, um pouco mais acima, com mais pontos e se ganharmos amanhã estaremos dentro do que queremos. Vamos encarar este jogo com a máxima seriedade, fazer o que temos para fazer, descansar hoje e amanhã aparecer determinados."