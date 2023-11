Luís Freire antevê encontro com Boavista: «Tenho a crença absoluta que vamos ganhar este jogo»

Luís Freire já fez a antevisão do jogo deste domingo, frente ao Boavista, às 18 horas. O treinador está naturalmente preocupado pelo facto da sua equipa já não ganhar desde a 1ª jornada do campeonato, frente ao Chaves."Neste período o que temos de fazer é dar uma resposta cabal. Falámos muito sobre isso como grupo, claro que é mais difícil trabalhar quando não se ganha, mas também é aqui que aparecem os homens e as equipas fortes. Estamos dá para encontrar respostas e dar soluções.""A verdade é que a nossa classificação está um pouco desvirtuada pelos minutos finais. Já podíamos ter mais nove pontos do que os temos neste momento, mas isso também é sinal de que sabemos o que é preciso para ganhar mais jogos, pois temos chegado aos minutos finais a ganhar. Não temos conseguido materializar isso em pontos e houve uma conversa séria nesse sentido, focando essa mentalidade que devemos ter para ganhar. Temos de ter uma mentalidade forte, positiva, otimista, trabalhadora e persistente para conseguirmos a vitória que tanto queremos. A credito que vamos vencer o Boavista e sair rapidamente da posição em que estamos, até porque não somos uma equipa qualquer, já demonstramos que podemos ombrear com os melhores.""O Boavista já não ganha há quatro jogos e nós estamos é focados no nosso jogo e no que temos de fazer para voltar a ganhar, seja contra o Boavista seja contra quem for. Sabemos da capacidade acima da média que o Boavista demonstra, principalmente quando tem bola. Tem mais dificuldades sem bola e nós temos a capacidade para ferir o Boavista. Vamos por aí, sendo otimistas, positivos e sérios para vencer o jogo.""Mais importante do que a minha resiliência é a dos jogadores. Eles têm demonstrado que se conseguem levantar sempre, caso contrário não tínhamos feito o jogo que fizemos em Braga depois de perder da forma como perdemos com o Moreirense. Se calhar, a eliminação da Taça tinha deixado grandes feridas e não seria possível darmos a volta no jogo com o Farense que depois acabamos por perder, é certo, mas lá está naqueles minutos finais. Falta-nos esse bocadinho final para poder somar mais pontos. É isso que temos de dar, temos de saber que podemos e queremos mais ganhar do que ter medo de perder. Já transmiti isso aos jogadores e estou à espera de uma grande resposta deles amanhã.""Mais uma vez digo que tem havido algumas exibições que justificavam mais pontos e isso é unânime. Já fizemos bons jogos, mas também é verdade que temos dado alguns tiros nos pés e as vitórias são sempre importantes quando não ganhamos. É preciso ter o fel necessário para ganhar jogos no final e isso neste caso é o que tem faltado e é o principal. Aqui ninguém recua, ninguém vira a cara à luta e tenho a crença absoluta que vamos ganhar este jogo."