Luís Freire antevê jogo com o Casa Pia: «Bem motivados pelo que fizemos com o FC Porto»

Ainda que o resultado na partida frente ao FC Porto não tenha sido o desejado, tendo em conta que o Rio Ave entrou nos descontos a vencer e acabou por sair derrotado, Luís Freire voltou a deixar elogios à prestação da equipa. Segundo o técnico dos vila-condenses, há muitos aspetos positivos que o grupo pode retirar desse encontro e transportar já para o duelo com o Casa Pia, agendado para sábado."Foi uma semana curta de trabalho. Isso também ajuda a focarmo-nos no próximo jogo, não temos alternativa. Em relação ao que aconteceu na semana, temos de perceber o que fizemos de bem e fizemos muita coisa bem para estar aos 90’ a ganhar ao FC Porto. Manter o que está bem, como uma pressão agressiva ao adversária. Estivemos bem, defensivamente competentes, queremos essa estabilidade, essa capacidade de ser uma equipa comprometida, resiliente e com capacidade de defensivamente ser agressivos. Temos de ser reativos à perda, porque o Casa Pia tem uma equipa boa no contra-ataque, jogadores que desequilibram. Será um jogo de duelos e vamos ter de estar à altura. Portanto, foi transferir o que fizemos bem para este jogo e para as características da equipa do Casa Pia, sendo que ofensivamente queremos fazer melhor. O Casa Pia defende bem, tem sempre uma equipa bem organizada, nós temos de estar cientes do nosso jogo ofensivo e dar respostas. No fundo, a semana foi sair do FC Porto, entrar no Casa Pia. Estamos bem motivados pelo que fizemos bem e agora é ir à procura dos pontos que não conseguimos. Queremos ter pontos e é preciso todos estarmos muito conscientes do que vai ser o jogo e ter o foco até aos 100 minutos. E vamos estar totalmente focados. Aprendemos a estar ainda mais focados a acabar o jogo.""Nós fazemos a pressão sempre assim. Recuperámos 45 bolas ao FC Porto, no Chaves tivemos 75% de posse de bola, porque pressionámos alto. No Estoril, não me lembro de o Estoril quase chegar à nossa baliza na primeira parte. No ano passado também fazíamos muitas vezes. É uma característica nossa, trabalhámos assim. Treinámos assim para jogar assim. Este jogo com o FC Porto em três anos foi em que corremos mais distância. Jogo de alta intensidade. No entanto, perdemos o jogo nos cantos rápidos. Num canto e num penálti. Foi mais na cabeça do que físico e foi dos jogadores até que entraram. Foram pequenos pormenores na concentração do que na área física. Aí estamos monstros.""São sempre importantes. Quando digo isso é uma maneira de dizer. No final decide-se tudo, no início constroi-se tudo. Estamos numa fase de construir alternativas. Temos muita gente que está a integrar, como o Magrão, que está a fazer os primeiros jogos, o Ventura, que entrou e está a começar, e temos uma construção para se fazer de arranjar alternativas e alternativas dentro do pano de jogo. Este plantel, com algumas lesões, castigos obriga a arranjar alternativas. Os pontos são sempre bem-vindos. Claro que numa fase mais decisiva vão ser mais importantes, mas são sempre. Queremos ganhar estes 3 pontos. Temos é de estar focados no que controlamos. Controlamos a atitude, a pressão, os posicionamentos. Isso está nas nossas mãos. Mas se a bola vai entrar ou bater dentro ou fora da rede, não. Controlamos o que fazemos, com bola, sem bola, nas atitudes, no comportamento. Temos de estar sempre altos. As equipas que ganham menos vezes têm de se focar mais no que controlam, no que está nas suas mãos. Os resultados vão aparecer se estivermos sempre top nisto. Claro que os pontos são tão importantes no início e no fim, mas no final se calhar a importância dos jogos é maior. Queremos ganhar pontos e pontuar já amanhã.""O nosso objetivo é a permanência. Quanto mais rápido a atingirmos, melhor. Com paragens, sem paragens. Queremos ganhar porque a seguir temos essa semana de paragem também e não vamos dar logo resposta se não ganharmos. Mas primeiro que tudo é estarmos à altura do que fizemos aqui com o FC Porto. Se conseguirmos fazer isso, e é um grande desafio, estaremos mais perto de levar pontos e ficar contentes.""Conto manter os jogadores, mas até às 24h está aberto. Imagine que chega uma proposta milionária... Está entregue à direção, estamos todos em sintonia. Estou tranquilo, quero é os jogadores focados no jogo de amanhã. Até ao limite. Não controlamos tudo, mas queremos mantê-los."