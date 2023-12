Luís Freire após empate com o Arouca, último classificado: «Equipa construída para a Europa»

Luís Freire elogiou a entrada dos seus jogadores em campo no empate () com o Arouca, atual último classificado da Liga Betclic. Em declarações no final da partida, o treinador do Rio Ave disse que o adversário tem uma "equipa que tem muita qualidade, que foi construída para a Europa e tem jogadores para esse projeto"."Houve uma grande entrada da minha equipa em campo, muito pressionante, a ganhar bolas, a promover os erros do Arouca na construção. Acabámos por fazer o primeiro golo cedo, de bola parada, e a equipa continuou a procurar o segundo. Não baixou, conseguiu continuar a ter capacidade de pressão e condicionar uma equipa que tem muita qualidade, que foi construída para a Europa e tem jogadores para esse projeto. Não justifica a posição onde está, mas nós entrámos em campo com muita personalidade e confiança", disse o técnico dos vila-condenses."O Arouca reagiu e acabou por ter mais bola no meio-campo ofensivo e obrigar-nos a baixar um pouco e sofremos mais sem bola. Ainda assim, podíamos ter feito o terceiro golo em duas transições. Na segunda parte, pedimos à equipa para procurar o terceiro golo sem se expor. Entrámos muito bem, conseguimos mandar a bola à trave pelo Boateng.""Numa bola parada nossa, na primeira vez que o Arouca consegue sair e instalar um pouco o seu jogo faz o 2-1. A partir daí, a equipa que estava a ganhar 2-0 sente o impacto, ainda para mais sendo equipas que estão no fundo da tabela e sentem mais a responsabilidade. Sinto que não fomos maduros como deveríamos ter sido para segurar o resultado de outra maneira e jogar o nosso jogo mais tempo", terminou.