Luís Freire após empate com o E. Amadora: «Não consigo perceber a decisão do VAR. É frustrante»

O Rio Ave empatou com E. Amadoraem jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga Betclic. Após o final do encontro, Luís Freire fez a análise do jogo e deixou críticas à arbitragem."Na primeira parte, o Estrela entrou fechado e muito compacto, e nós devíamos ter sido mais agressivos. Não conseguimos, na primeira parte, criar muitos problemas a um Estrela sempre muito expectante. Mas houve um lance em que não foi assinalada um penálti evidente a nosso favor. O VAR tinha de analisar melhor o lance", começou por dizer.E prosseguiu: "Na segunda parte, foi um jogo diferente, tivemos muitas mais oportunidades e acabámos por furar a muralha defensiva do adversário, e, numa jogada de persistência, furámos e fizemos o mais difícil, marcar o golo. Mas, na jogada a seguir, numa série de erros nossos, sofremos o empate, que é amargo. Somar um ponto é melhor que zero, mas fizemos mais que o suficiente para vencer".No final da conferência de imprensa Luís Freire voltou a falar do lance na área do E. Amadora: "Não consigo perceber a decisão do VAR, é um lance evidente em que o jogador do Estrela corta a bola com a mão. É frustrante, estamos numa luta difícil, precisávamos deste resultado para melhorar a confiança da equipa, e espero que haja mais atenção no futuro de todos os intervenientes".