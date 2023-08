Luís Freire apostado em bater novamente o pé ao FC Porto: «Temos um plano e confio nele»

Com uma vitória e uma derrota neste arranque de campeonato, o Rio Ave procura voltar a surpreender o FC Porto na 3.ª jornada da prova, repetindo assim o feito da última época, onde, à 4.ª ronda, recebeu e bateu os dragões por 3-1. Luís Freire prefere deixar o passado lá atrás, mas admite que a motivação do grupo para repetir esse feito é grande."O que se passou no ano passado já foi. Não vai trazer a vitória amanhã, é um jogo novo e temos que o encarar como tal. O FC Porto está muito forte, muito intenso, muito ligado, com muitas opções ofensivas e sempre muito trabalhador, à imagem do clube e do seu treinador. Da nossa parte, temos que aproveitar o momento. Temos um plano e temos ideia do que pode ser o jogo", começou por dizer o treinador dos vila-condenses, que não teme uma equipa menos respeitadora em função da vitória da época passada: "O FC Porto em 80 jogos na sua história perdeu só dois ou três com o rio ave. Não temos que pensar no passado, este é outro jogo. Há sempre muita motivação nestes jogos, temos de estar focados no que podemos fazer. Trabalhámos muito durante a semana, é mais um jogo para nós. Queremos ganhá-lo, respeitando ao máximo o FC Porto e a sua equipa técnica. Temos um plano e confio nele. Vamos à luta."Luís Freire acredita que o Rio Ave vai provar em campo o bom trabalho que tem sido desenvolvido nos treinos, mesmo tendo pela frente um adversário que luta por outros objetivos. "Temos vindo a trabalhar bastante, o grupo é muito unido e trabalhador. Sabemos bem quem somos, qual a nossa identidade. Temos tido jogos em que temos sido rematadores e a ter muita posse, ganhámos os dois jogos que fizemos em casa. Estamos, neste momento, bem para aquilo que é a nossa ideia de jogo e identificados com o que vamos apanhar. O FC Porto é um adversário recheado de valor, muito ofensivo, intenso, pressionante, uma equipa candidata ao título que tem uma equipa técnica que já foi campeã três vezes. Sabemos do poderio mas estamos confiantes e temos um plano. Queremos desfrutar ao máximo e provar o nosso valor", considerou.