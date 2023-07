Luís Freire: «Arouca vai-nos desafiar»

O técnico Luís Freire não contornou as limitações físicas e estratégicas inerentes ao arranque de época, nem o grau de exigência elevado da eliminatória da Allianz Cup a disputar este domingo à noite em Arouca, mas foi ágil a projetar o objetivo de garantir o apuramento do Rio Ave para a fase de grupos da competição."A Allianz Cup não é o nosso foco principal, mas pode trazer mais oportunidades para todos ao longo da época e é nesse sentido que vamos encarar a deslocação a Arouca, onde quero ver toda a gente ligada e uma identidade com o objetivo de vencer o jogo frente a um adversário que manteve a base da época passada, tem um treinador experiente e cujo potencial vai-nos desafiar", comentou Luís Freire, reconhecendo que "o Rio Ave ainda está a crescer o seu processo": "Mesmo tendo em consideração que a questão física ainda não é a pretendida, noto uma evolução em todos os capítulos e encaramos este jogo com a finalidade de aumentar a intensidade de jogo para continuar a valorizar o nosso trabalho".Já sobre os predicados dos arouquenses, o técnico dos vila-condenses assumiu que "se calhar eles conhecem mais de nós, do que nós deles". "Contudo, também temos as nossas informações e sabemos bem o que vamos apanhar, se bem que uma das nossas ideias também passa por trabalhar a equipa para se adaptar a qualquer circunstância, mas tenho a certeza de que vamos preparados para este jogo".