Luís Freire: «Dar continuidade ao crescimento»

O técnico Luís Freire salientou o triunfo averbado frente ao Boavista e o empate com o Gil Vicente nas últimas jornadas para dar ênfase à continuidade do plano de recuperação que o Rio Ave tem em perspectiva para a receção a um Estrela da Amadora que apelidou de "muito competitivo"."O Estrela da Amadora é um adversário do nosso campeonato. É uma equipa bem organizada, compacta, muito trabalhadora, forte nas transições e de grande dimensão física. Temos esses dados como adquiridos e o que esperamos é um adversário muito competitivo", asseverou o treinador, para logo de seguida projetar a "continuidade do momento de crescimento do Rio Ave": "Além dos resultados, as exibições também foram mais consistentes. A equipa está mais completa, mais acutilante e mais vigorosa. É isso que pretendemos demonstrar neste jogo. Sentido de oportunidade e dinâmica, na certeza que a paragem serviu para desligar motores, recuperar mazelas, mas também para adquirir energia para tentar ganhar ao Estrela da Amadora porque queremos somar mais três pontos".Avaliação coerente, contudo, que não impediu Luís Freire de abordar os reflexos da chegada do investidor grego, bem como a ideia de reforçar o plantel e o comportamento do grupo perante a questão dos salários em atraso divulgada pela presidente Alexandrina Cruz."A transformação em SAD no Rio Ave acaba por ser mais uma situação que já passei em outros clubes. O clube adaptou-se bem na descida, como também adaptou-se a ficar sem poder recorrer ao mercado a meio da época passada. Tudo isto foi um cenário anormal, pelo que a sensação agora é natural porque poderemos recorrer ao mercado e dar retoques ao grupo no sentido de incrementar valor. Os jogadores são profissionais, de modo que o normal é avaliar as lacunas. É claro que será feito um trabalho com o treinador na perspectiva de averiguar o que é necessário, mas as prestações da equipa até lá vão ter peso no balanço. Não quero individualizar posições, até porque temos de continuar a dar provas de competência, além de que vejo o grupo a crescer, pelo que está nas nossas mão ser ainda melhores até abrir o mercado", comentou Luís Freire, sem problemas em revelar que a questão dos salários em atraso foi um problema encarado sem pruridos: "No balneário temos de nos focar no que controlamos. Eles sabem a mensagem que lhes passo e comigo o Rio Ave terá sempre uma posição forte dentro do campo, aconteça o que acontecer. Há aqui um compromisso profissional tremendo e o carinho do público é importante neste contexto, mas também há confiança que acima de nós estão a fazer o seu melhor para resolver os problemas. Confiança máxima uns nos outros é assim que se resolvem as coisas e posso dizer que houve sempre clareza no que a isso diz respeito. Por outro lado, seja em que circunstância for, a equipa também sabe que só se valoriza a competir com dinâmica e a obter resultados".