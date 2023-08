Luís Freire domina década

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Luís Freire dá início, este domingo, ao terceiro campeonato consecutivo (dois na 1ª Liga) no Rio Ave. Quando entrar em campo, frente ao Chaves, o técnico, de 37 anos, estará há 773 dias seguidos ao comando da equipa, o que lhe vale desde logo o rótulo de treinador com maior longevidade no clube na última década, mais precisamente desde 2012. Em Portugal,diga-se, apenas quatro técnicos estão há mais tempo nos respetivos clubes: Sérgio Conceição, Paulo Sérgio, Rúben Amorim e Filipe Martins.





: A.M.