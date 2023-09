Luís Freire e a receção ao Moreirense: «Se vencermos damos um salto na tabela»

O Rio Ave deixou escapar o triunfo nas últimas cinco jornadas, mas o técnico Luís Freire voltou a referir que não dá grande atenção à tabela nesta fase prematura da época, apesar de também assumir o plano de quebrar o hiato de sucessos na receção ao Moreirense (amanhã, às 20h30) também para catapultar a equipa na classificação."Vamos defrontar um conjunto com reforços experientes, muito equilibrado e que costuma ser forte na transição. Conheço bem o Rui Borges, técnico que está a fazer bom trabalho, mas estamos preparados porque sabemos o que nos espera e como podemos condicionar o Moreirense", comentou Luís Freire, para logo de seguida sublinhar que "o Rio Ave tem de estar focado naquilo que pode fazer": "Boa atitude, competitividade e organização. A consistência foi sempre o meu plano de gestão aqui. Fomos campeões na 2ª Liga assim, pelo que o foco tem de estar no que temos e podemos fazer a cada jogo. A classificação só vai importar à 34ª jornada. Agora é só uma fotografia. Podemos olhar para o contexto na perspectiva do copo meio vazio ou meio cheio. Se vencermos damos um salto na tabela, se perdemos temos mais 27 jogos pela frente. No entanto, seja nas boas ou nas más séries, o meu plano é manter sempre a equipa com os pés no chão e focada no desafio que se aproxima".Sobre os motivos que levaram o Rio Ave a anunciar as renovações de contrato do guardião Magrão e dos defesas Pantalon e Lomboto, o treinador salientou a perspectiva de futuro que cada um confere ao emblema de Vila do Conde, mas não contornou a estratégia do clube também em função do impedimento de inscrever novos jogadores."Temos de ter presente qual é o nosso contexto, mas também temos apostado na continuidade de vários elementos porque eles vão demonstrando o potencial para tal. Têm as atitudes corretas, que são regularidade e futuro. Só isso já interessa a qualquer equipa, tendo em conta o que acrescentam no presente e o que podem dar no futuro. A titularidade do Magrão, pelos motivos que conhecemos, por si só justifica a decisão. O Lomboto é uma promessa que ainda tem de fazer o seu caminho, mas em quem deposito muita esperança e o Pantalon é um valor seguro que acompanha o Rio Ave desde as camadas de formação", justificou Luís Freire.