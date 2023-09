Luís Freire e o jogo com o Sporting: «Temos uma montanha muito grande para subir»

Transcender foi a palavra-chave utilizada por Luís Freire na antevisão ao jogo com o Sporting. O técnico do Rio Ave não escondeu as dificuldades que antecipa para a visita a Alvalade, frente a uma equipa "mais completa" do que a de 2022/23, com mais soluções e vários "pontos fortes"."Primeiro, temos que manter muita coisa que fizemos bem nesse dia e que tem feito bem, principalmente na atitude, compromisso, mentalidade competitiva, querer representar os valores de grupo e de clube. Para nós, é fundamental. É um compromisso obrigatório dentro de um grupo trabalhador, abnegado. Temos de tentar ao máximo ser eficazes, sabemos que é um jogo onde não vamos ter oportunidades para fazer golos e golos. Não esperamos ter domínio do jogo pela qualidade do adversário. Sabemos da realidade, somos realistas, temos de jogar com os nossos pontos fortes e pontos mais fracos do Sporting. Temos uma montanha muito grande para subir. Em Alvalade não está a ser fácil para ninguém. Temos de nos transcender para somar pontos. Sabemos da dificuldade do jogo.""Na minha opinião, o Sporting está mais consistente, com uma dinâmica boa, com e sem bola. Está num momento bom e há muita competência da equipa do Rúben Amorim, da equipa técnica e dos jogadores. É reconhecer isso e lutar contra isso. Os nossos jogadores têm qualidade, têm mostrado essa qualidade. Temos conseguido ser competitivos, temos de tentar ao máximo transcender-nos para conseguir pontos. Temos de lutar e ser eficazes.""O Sporting vale como um todo. O Rio Ave tem sido extremamente competitivo, tem o segundo jogador com mais recuperações de bola do campeonato. Se têm um avançado bom também temos jogadores bons. É uma equipa que vale pelo todo, competente. É um Sporting mais forte do que no ano passado. Temos de nos transcender, temos sido muito competitivos, ofensivamente temos conseguido criar oportunidades. Temos de nos elevar a outro patamar. O Sporting está a lutar por títulos e por outros objetivos. Anular os pontos fortes do Sporting, anular aquilo em que o Sporting é mais forte, não é fácil, o Sporting tem muita qualidade. Da nossa parte também temos jogadores a fazer um grande campeonato. Jogar em Alvalade não é o mesmo que um jogo do nosso campeonato. Temos de jogar com a nossa identidade.""Temos tido essa capacidade. Posso querer que jogadores pressionem alto regularmente, mas se eles não tiverem essa capacidade, não dá. Temos sido competitivos, jogadores têm trabalhado bem. Posso planear isso, se não forem com tudo, não vai resultar. Têm sido inexcedíveis no que é pedido. O que vou pedir não vou adiantar. É um jogo diferente dos outros. Vamos jogar num campo de um dos primeiros classificados no campeonato e temos de ter alguma estratégia, ser inteligentes na forma como vamos jogar.""O Sporting tem uma forma de jogar bem definida e esta ano ainda com mais dinâmica. Tem jogadores que permitem explorar outro tipo de jogo. O Sporting tem uma equipa muito completa. Da nossa parte temos uma forma de jogar bem identificada, semelhante, mas o Sporting tem tido a capacidade de desmontar equipas em 5-4-1 a defender, 3-4-3 a atacar. O Sporting tem arranjado soluções para desmontar essas equipas. Temos de ser muito competentes no que vamos fazer. O Sporting está extremamente competente a fazer isso. Temos de defender bem e ferir nos nossos momentos."