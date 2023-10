Luís Freire e o jogo com o Torreense: «Temos um adversário com um plantel de 1.ª Liga»

Depois da derrota com o Sp. Bragapara o campeonato, o treinador do Rio Ave, Luís Freire, quer uma equipa concentrada e séria frente ao Torreense (amanhã, 14 horas), um adversário que reconhece que vai criar dificuldades à sua equipa na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal."É um jogo de Taça de Portugal, por isso vamos encarar com o objetivo de ganhar, porque é uma competição a eliminar. Sabemos que temos um adversário com um plantel de 1.ª Liga, têm jogadores experientes e quase todos os titulares jogaram no primeiro escalão com regularidade. Estão a fazer um bom campeonato e jogam bem, mas o nosso pensamento está no que fizemos nestas duas semanas, que foi trabalhar sobre o que aconteceu e, a partir daí, queremos construir a vitória na perspetiva de estar bem nesta temporada", revelou o técnico rioavista."O calendário é o que é, não podemos mudar isso. O momento ideal, para nós, é quando ganhamos, porque o nosso pensamento está sempre na vitória. Temos vindo a trabalhar forte e com uma mentalidade competitiva, sendo que vemos um adversário forte, e no máximo da concentração, somos uma equipa que é capaz de derrotá-los. Temos de estar no nosso limite e ganhar é aquilo que nos guia neste momento. Repito, seja no momento que for, no estádio que for, temos que estar preparados para tudo"."Não vale a pena ir muito atrás. Vale a pena focar que isto é outra competição de todas as outras, porque é outro ano, e não menosprezando a Taça, queremos passar, porque queremos ir para a próxima eliminatória. Passo a passo temos de passar para a próxima fase e galgar as nossas etapas. É importante estar com o caráter que a equipa teve em Braga, e temos estado a trabalhar com bons pensamentos e boas condições nestas últimas duas semanas, pelo que vemos um bom resultado"."A equipa do Torreense tem, não só um jogador, como tem um coletivo, mas nós estamos no campeonato da 1ª Liga. Independentemente de quem vai jogar, temos de estar concentrados e com o espírito competitivo em alta. Eles são uma equipa organizada, num estádio difícil para todos os adversários, sendo até agressivos, por isso precisamos de estar na máxima força e concentrados na tarefa, que é ganhar e passar a eliminatória."