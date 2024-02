Luís Freire e o regresso às vitórias do Rio Ave: «Sabemos bem o que temos passado»

Ouviu-se um suspiro de alívio ao redor dos Arcos depois da vitória do Rio Ave sobre o Casa Pia (1-0) que devolve os vilacondenses a uma posição mais tranquila na tabela classificativa e às conquistas, feito que Luís Freire não quis colocar somente nas costa de Aziz, marcador do único golo da partida."O trabalho deste golo a acabar é um trabalho que está muito por detrás. Sabemos bem o que temos passado. Em 12 dos últimos jogos perdemos dois e isso é um feito extraordinário. Temos vindo a jogar melhor e, por vezes, não temos tido esta pontinha de sorte e esta resiliência, que é muito importante. Além disso, a vitória é de todos e toda a gente chegou com uma vontade muito grande ao clube, por isso as coisas têm de cair para nós cada vez mais. Cada vez acreditamos que o Rio Ave vai ser mais competitivo e já estamos prontos para disputar jogos em todo o lado, não só em casa. Mas faltam muitos pontos para a permanência e acredito que, com o que eu vi aqui, podemos e temos de acreditar mais em nós. Em termos individuais, agora foi o Aziz a ajudar mas tenho a certeza que da próxima vez pode ser outro qualquer a fazê-lo", frisou."Com os jogadores que chegaram em janeiro temos de aprender a jogar com as caraterísticas deles. O pé esquerdo do Úmaro dá jeito no corredor e tanto ele como o Fábio [Ronaldo] podem jogar invertidos ou como jogaram, em rotação. Temos soluções no miolo e isso é importante. Foi uma opção que tomámos, para colocar em campo uma equipa mais ofensiva para contrariar o bloco defensivo do Casa Pia, porque achei que eles vinham cá para defender mais, tal como aconteceu.""Sem dúvida que fiquei, porque foi um jogo em que nós estivemos sempre à procura do golo, nunca o desistimos de procurar. O Casa Pia estava bem organizado a tapar o espaço e nós tivemos de ter muita paciencia e qualidade para penetrar nesses espaços. Os jogadores tiveram muita clarividência para tal. Instalámo-nos no terço ofensivo, criámos três oportunidades de golo, várias abordagens de último passe e tivemos várias situações onde conquistámos a segunda bola. Fomos reactivos à perda, pressionámos bem o adversário mas não definimos bem, porque o Casa Pia geriu o tempo na primeira parte. Tínhamos que controlar os contra-ataques da equipa do Pedro [Moreira] e, para isso, tivemos sempre de ser persistentes, sempre com combinações bem feitas. Há uma altura na segunda parte em que jogámos muito bem. Creio que no final se torna um jogo mais emocional, mas com a entrada do Leo [Ruíz] e com o Aziz na frente fomos melhores. Tivemos muita identidade, personalidade e controlo com a bola. Estou contente."