Luís Freire e os reparos à arbitragem: «Também dou os parabéns como fiz no jogo com o Estoril»

Depois de deixar alguns reparos à atuação de Fábio Veríssimo na partida entre o Rio Ave e o FC Porto, sobretudo por entender que ficou um cartão vermelho por mostrar a Eustáquio, Luís Freire foi questionado, esta sexta-feira, sobre os erros de arbitragem e sobre as queixas que se têm seguido. Sem querer entrar em polémicas, o técnico explicou a posição que adota em relação a este tema, esclarecendo que falará sempre que entender necessário e que dará também os parabéns quando assim se justificar."Não vou alimentar essas polémicas. Falarei quando achar que tenho de falar. Neste caso para defesa em relação ao que senti à minha equipa. Em contrapartida, darei os parabéns, como fiz no final do jogo o Estoril e o Iancu Vasilica sabe que o fiz, mesmo perdendo 2-0. Quando não achar que foi uma boa arbitragem, sem ofender ninguém, sem meter em causa a seriedade dos intervenientes, falarei, tal como se achar que foi uma arbitragem darei os parabéns", referiu o técnico do Rio Ave.