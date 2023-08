Luís Freire e os rumores que ligam Costinha e Guga ao FC Porto: «Não tem de haver conversa...»

Ao longo dos últimos meses, os nomes de Costinha e Guga surgiram várias vezes ligados ao interesse do FC Porto. O lateral e o médio continuam em Vila do Conde e, questionado sobre isso, Luís Freire garante que não teve qualquer cuidado especial com a dupla nos últimos dias."O Costinha e o Guga são jogadores muito profissionais, dois miúdos impecáveis e o que querem é ganhar. Vão dar tudo. Não vai mudar nada e não tem de haver conversa nenhuma com eles. Sei os jogadores que tenho no balneário, confio muito neles e são mais dois que vão dar tudo", apontou o treinador.