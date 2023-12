Luís Freire e os últimos jogos: «Há empates com sabor a vitória»

O Rio Ave vai numa sequência de quatro empates consecutivos no campeoanto e a deslocação a Guimarães, para disputar a 15ª jornada do campeonato, adivinha-se como uma tarefa complicada. Contudo Luís Freire, treinador dos vilacondenses, está positivo e considera que "houve jogos com sabor a vitória", sentimento que esperar transportar para o encontro com a formação de Álvaro Pacheco."Preparámos sempre a equipa com o intuito de sermos competitivos, coesos e trabalhadores. Somos focados dentro de campo e sabemos bem a tarefa em questão. Sabemos que o V. Guimarães tem processos muito rápidos e chega facilmente à baliza adversária. Joga rápido na frente, pois tem bons jogadores. Porém, estamos identificados com eles e mentalizados para o que aí vem. Temos de ter uma grande organização de jogo, e, se estivermos num bom patamar a nível de coesão e fizermos um jogo inteligente e maduro, acredito num bom resultado", vincou o técnico, sublinhando o "nível competitivo" que a equipa tem tido ao longo do campeonato, mesmo "sem os melhores resultados", incluindo "muita personalidade nas deslocações"."Em muitos deles estivemos a um nível superior ao adversário. Com o E.Amadora sofremos o empate já no fim e com o Arouca também não fomos tão eficazes quando podíamos. Com o Gil Vicente, fizémos o dobro dos remates deles. No entanto, com o Vizela foi diferente, não entrámos tão bem e sofremos no melhor lance deles um grande golo. Tem faltado um pouco de eficácia, porque sofremos e desperdiçámos algumas oportunidades. Em condições normais, devíamos ter vencido alguns destes jogos. Num campo complicado como o D. Afonso Henriques, temos de ser ambiciosos e acreditar que é possível uma vitória.""Analisámos o que podia ser feito, mas não tenho dúvidas que o V. Guimarães fez a mesma coisa. Eles têm grande capacidade para criar problemas ao adversário, incluindo bolas paradas, contra-ataques rápidos e bolas na profundidade. Contudo, também dá oportunidades ao adversário, como vimos, e por isso faz jogos menos conseguidos. É aí que queremos estar e aproveitar, porque somos uma equipa difícil de bater. Se o melhor Rio Ave estiver em campo e aparecer, vamos vencer em Guimarães.""O campeonato tem a sua própria história, a verdade é que já tivemos uma recuperação pontual. É evidente que queremos a vitória amanhã, porque existem empates em jogos que podíamos ter ganho. Ou seja, há empates com sabor a vitória, que conquistámos um ponto sabemos que fomos melhores e criámos mais oportunidades que o adversário. Temos tido a sensação de que falta apenas um bocadinho para retirar os três pontos. Estamos sempre com a sensação que podemos ganhar, mas amanhã o principal é termos a sensação de trabalho e a capacidade para colocá-la em campo.""Já temos uma equipa experiente e que jogou em palcos muito complicados. Para os jogadores, jogar com público é sempre melhor do que jogar sem público. Será assim para os da casa, mas quem visita também gosta de sentir o estádio cheio, implica importância e dedicação na partida. Acredito que assim, teremos capacidade para os defrontar. Tenho o maior respeito pelos jogadores, pelo Álvaro [Pacheco] e por todos os elementos do V. Guimarães, mas isso não significa que nos vamos resignar. Têm uma boa dinâmica, isso é verdade, mas deste lado faremos de tudo para vencer."O Rio Ave vai ao Estádio D. Afonso Henriques neste sábado, defrontar o V. Guimarães para a 15ª jornada da Liga Betclic, pelas 15h30.