Luís Freire: «Estamos cá para fazer uma nova história»

O técnico Luís Freire classificou a paragem que os campeonatos profissionais sofreram de positiva na perspectiva de evoluir os processos do Rio Ave sem a pressão inerente à competição, mas também reconheceu a "candidatura europeia assumida do Famalicão" para projectar uma partida de elevado grau de dificuldade onde o objetivo é somar os três pontos."Este período permitiu-nos aperfeiçoar o nosso jogo, na certeza que essa também foi uma finalidade de todos os adversários. É essa evolução que queremos colocar em prática frente a um adversário que toda a gente elogia muito, mas temos um plano e queremos ferir o Famalicão. A história diz que o Rio Ave nunca venceu o Famalicão na Liga Betclic, mas estamos cá para fazer uma nova história. Há três resultados possíveis no futebol e o triunfo é o que queremos ", comentou Luís Freire, desvalorizando os dados estatísticos associados aos famalicenses, bem como a ausência de triunfos vila-condenses nos jogos entre os dois emblemas: "Vamos defrontar aquela que é melhor defesa do campeonato, mas que também é um dos piores ataques, pelo que, nesta altura, ainda não acredito muito nisso. Se os dois golos sofridos do nosso adversário são um exemplo de organização defensiva, já os três marcados não equivalem ao poderio da sua frente de ataque, de modo que quero ver um Rio Ave a colocar em prática o seu ADN, que passa por ter capacidade de circulação e de explorar os espaços e criar ainda mais ocasiões de perigo".O técnico Luís Freire revelou que o criativo Guga já recuperou da limitação física que o afastou das opções na última jornada e está de regresso à estratégia, ao passo que o guardião Jhonatan e o experiente Vítor Gomes encontram-se na reta final dos respectivos processos de recuperação.