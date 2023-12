Luís Freire: «Estamos no nosso melhor momento ao nível exibicional e dos resultados»

Luís Freire fez esta manhã a antevisão ao jogo frente ao Vizela, da 14ª jornada da Liga Betclic e o treinador do Rio Ave espera ver a sua equipa confirmar o bom momento que atravessa, uma vez que os vila condenses não perdem há quatro jogos, com três empates consecutivos depois de vencerem o Boavista na 10ª ronda do campeonato."Estamos no nosso melhor momento ao nível dos resultados e ao nível exibicional, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Nos últimos quatro jogos fizemos seis pontos e claro que é o momento mais positivo da época, até porque chega depois de um ciclo em que foi nada fácil dar a volta. A verdade é que estamos na luta pelos objetivos e esse passo também é importante ao nível psicológico, mas isto são 34 jornadas não 14, é uma maratona e não um sprint, pelo que o melhor é estarmos focados em continuar a melhorar o nosso jogo, a nossa capacidade de criar muitas oportunidades de golo, como tem acontecidos nestes últimos quatro jogos. Aliás, qualquer um dos três que empatamos podíamos ter ganho e não seria escândalo nenhum. Isso é fruto da capacidade ofensiva da equipa numa altura em que também temos as opções todas a estamos nitidamente a crescer na tabela e em termos exibicionais.""Este vai se um jogo em que queremos claramente dar o passo seguinte, que tem a ver com a capacidade de ter energia mais forte e positiva desde o início, voltando a entrar bem no jogo, com mais confiança e motivação. A ideia é prolongar esse momento ao máximo durante o jogo, independentemente do resultado se estamos empatados ou a ganhar. É isso que nós controlamos e é nisso que estamos focados. Quanto ao Vizela é uma equipa que tem muito bons jogadores, que joga bom futebol. Vai ser um bom jogo entre duas equipas que gostam de jogar, pois o Vizela não é uma equipa cínica e ultra conservadora, joga o jogo pelo jogo e isso é bom para o espetáculo. O nosso grande objetivo é o de afirmamos mais o nosso caminho e vamos à procura disso.""O Vizela vale pela sua qualidade de jogo, pela capacidade com bola, pois vários jogadores tecnicamente fortes. Tem no fundo as mesmas características de quase todas as equipas da 1ª Liga, onde há muita qualidade individual. Além disso, também está a lutar pelos mesmos objetivos que nós, com boas valias. Mas temos a convicção que se estivermos ao nosso melhor nível, temos tudo para controlar o jogo e ganhar. É estar focado nisso no que tempos de nos preocupar e aproveito para fazer um apelo ao nosso público que venha em massa ao estádio apoiar a equipa, porque isso é fundamental para nos ajudar. Estamos neste momento fora da linha de água e jogamos em casa com um adversário que é direto nessa luta. Temos de lutar todos pela vitória para todos juntos conseguirmos ser mais fortes e ganharmos o jogo."