Luís Freire: «Este jogo é um espelho do que temos sido, jogamos bom futebol mas não conseguimos ganhar»

Luís Freire lamentou a derrota (0-1) frente ao V. Guimarães. Em declarações no final da partida no Estádio D. Afonso Henriques, o treinador do Rio Ave sublinhou que a sua equipa "foi superior" ao adversário, mas acabou por não ser novamente feliz no resultado.





"Ao longo destes meses temo-nos debatido com muitas dificuldades, mas a equipa tem sido muito competitiva, tem sido uma equipa de futebol. A equipa veio a Guimarães jogar contra um bom adversário. Na primeira parte, o Vitória não teve um remate à baliza, isso não foi por acaso, foi por mérito nosso. Tivemos a melhor oportunidade na primeira parte, com uma bola no poste. Foi uma primeira parte equilibrada, em que tivemos as melhores ocasiões numa casa em que o Vitória bate o pé aos clubes grandes. Os jogadores ganharam confiança, conseguimos meter em prática o nosso jogo na segunda parte e controlar o caudal, mas surgiu o golo no penálti. Foi um erro nosso, numa abordagem negligente, sem ter feito nada por isso, o Vitória colocou-se em vantagem. Fomos à procura do empate, os jogadores nunca desistiram. Podíamos ter feito o empate. O Rio Ave foi superior, mas perdeu. Não ganhamos, mas jogamos para ganhar. Não temos sido muito felizes, este jogo é um espelho do que temos sido, jogamos bom futebol mas não conseguimos ganhar. O Rio Ave foi melhor", começou por dizer o técnico dos vila-condenses."Falta eficácia para dar colorido às nossas exibições. A jogar assim, se ganharmos uma vez ficamos mais perto de ganhar novamente. O objetivo é ganharmos a jogar cada vez melhor. Não escondo que é frustrante jogar assim tantas vezes e termos tão poucos pontos."

Reforços

"Vamos ficar em pé de igualdade com todos no mercado. Há um esforço grande da Direção para regularizar tufo porque têm sido anos complicados. Sei que as coisas estão no bom caminho do ponto de vista financeiro, com mercado temos tudo para fazer ainda melhor porque isto não chega. Queremos fazer uma grande segunda volta, temos de fazer porque precisamos."

Ausência de Guga

"O Guga teve uma semana limitada, não se mostrou disponível a 100 por cento. Infelizmente não pudemos contar com ele, mas tudo normal", terminou.