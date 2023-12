Luís Freire: «Ficámos com a sensação de que o empate podia ter sido uma vitória»

Rio Ave e Vizelaempataram este sábado em Vila do Conde em jogo da 14.ª jornada da Liga Betclic. Após o final do encontro, Luís Freire, treinador dos vilacondenses, considerou que, apesar de não ter gostado da primeira parte, o Rio Ave merecia a vitória pelo que a equipa depois de ter chegado ao empate."Ficámos com a sensação de que o empate podia ter sido uma vitória. Começámos muito encaixados, com pouco intensidade, ao contrário do que desejávamos. Tínhamos de ser mais intensos, fomos hesitantes e arriscámos pouco. Não gostei da primeira parte. Não fizemos muito para vencer, nem fomos uma equipa que deu respostas. Ao intervalo, tentámos corrigir, para sermos mais agressivos, mas o Vizela fez primeiro o golo, e só a partir daí nos libertámos e criámos oportunidades. Tivemos de arriscar nas substituições, colocando muita gente na frente, fizemos o empate e merecíamos ganhar, porque só deu Rio Ave até ao fim".