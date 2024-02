Luís Freire: «Foi uma exibição de sacrifício, mas há mérito nos jogadores pela forma como lutaram»

Luís Freire, treinador do Rio Ave, elogiou a atitude dos seus jogadores frente ao FC Porto (). Em declarações à Sport TV, o técnico dos vilacondenses disse que a equipa não conseguiu estar ao seu melhor nível por falta frescura física."Jogámos quarta à noite. Nenhuma equipa da mesma Liga jogou quarta e sábado. O FC Porto vinha de uma boa série e nós tivemos dificuldades em entrar no jogo. Podiam ter chegado ao 2-0 ou 3-0... golos bem anulados. Não conseguíamos ter a bola. Era difícil fazer o que queríamos. Passámos por aquela meia hora difícil. Os jogadores uniram-se e não se desequilibraram defensivamente. Estiveram no limite físico. Colocámos jogadores que fizeram apenas um treino connosco. Os que chegaram ajudaram. Foi uma exibição de sacrifício, com sorte, mas há mérito nos jogadores pela forma como lutaram. Nunca perdemos o discernimento emocional. Mantivemos o bloco defensivo, nem sempre baixo. Principalmente pela atitude, era difícil pedir à equipa que fizesse um grande jogo. Já merecíamos este ponto", afirmou Luís Freire, acrescentando:"Por vezes, o futebol é madrasto e tem sido algumas vezes para nós. A atitude dos meus jogadores foi impressionante. E entraram quatro ou cinco jogadores novos. Perdemos dois jogos em dez. Não ganhamos muitos, é verdade, mas também não perdemos. Vamos precisar de pontos e vitórias. Peço aos adeptos que apoiem a equipa. É preciso tempo para integrar os novos jogadores."