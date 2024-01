Luís Freire homenageado

Luís Freire completou 100 jogos como treinador do Rio Ave na última jornada e a presidente Alexandrina Cruz não deixou escapar a efemeridade com uma singela cerimónia em família e onde a dirigente entregou ao técnico uma ilustração digital e uma camisola evocativa do seu centenário como treinador principal do Rio Ave."Fazer 100 jogos é uma marca especial e um motivo de orgulho. É um número bonito, com vários momentos especiais que quero partilhar com todos os elementos do clube e, em especial, os jogadores, mas ainda há muito por fazer", comentou Luís Freire.