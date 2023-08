Luís Freire: «Infelizmente por vezes as equipas que mereciam marcar não o fazem»

Após a derrota (2-0) com o Estoril, Luís Freire destacou a eficácia dos canarinhos, num jogo onde os golos só apareceram na 2.ª parte."Nos primeiros 10, 15 minutos iniciais da segunda parte eles conseguem fazer um golo de canto e metem-se à frente do marcador. Na segunda parte eles foram eficazes, nós não o fomos e fizemos as alterações que devíamos ter feito. Acho que o Estoril mudou bem na segunda parte, com uma atitude diferente, mais pressionantes, mais agressivos", referiu o treinador do Rio Ave à Sport TV."É futebol, temos de aceitar. Infelizmente por vezes as equipas que mereciam marcar não marcam, os outros marcam, já ganhei e já perdi jogos assim", acrescentou o técnico, que já olha para o duelo com o FC Porto."Basicamente teremos já de olhar para o próximo jogo com a mesma ambição, procurar ganhar, levar as coisas boas que fizemos e melhorar aquilo que não fizemos tão bem", concluiu.