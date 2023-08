Luís Freire: «Início é sempre importante»

O Rio Ave estreia-se na Liga Betclic, este domingo, diante do Chaves pelas 15H30 no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, e Luís Freire, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, encarou o arranque de época com entusiasmo e não se cansou de vincar "a motivação do grupo em começar bem a época"."O início é sempre importante, ainda para mais em casa perante o importante apoio dos nossos adeptos. Realizámos bons jogos de preparação, além da evolução que se registou nos desafios da Allianz Cup, mas isto agora é a doer. É o nosso principal objetivo e queremos conquistar já pontos. Sabemos que será preciso muita força psicológica, mas temos um plantel competitivo e estamos determinados a deixar a mesma imagem de resiliência que marcou o desempenho do Rio Ave na época passada", comentou o treinador dos vila-condenses, garantindo máxima disponibilidade para "procurar a vitória desde o início": "Entrega total em busca do triunfo, objetivo que pretendemos obter seja a marcar primeiro ou ir atrás da remontada".Ambição sem camuflagens perante um Chaves que Luís Freire reconhece "ter, legitimamente, as mesmas aspirações". "O nosso adversário mexeu um pouco com o mercado e fez muitas alterações, além de que tem uma liderança técnica nova, mas que conta com muita experiência na Liga Betclic. Só que tudo isso são circunstâncias que não podemos controlar, de modo que, dentro de todo o respeito que o Chaves nos merece, temos de concentrar-nos nos caminhos que necessitamos de percorrer para desempenharmos o nosso papel e amealhar os três pontos".